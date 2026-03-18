Российские средства ПВО сбили 316 беспилотников ВСУ за сутки
Минобороны сообщает о поражении украинских дронов самолетного типа и ударах по инфраструктуре в зоне спецоперации
По данным нового брифинга Министерства обороны России, российские средства ПВО за сутки сбили 316 беспилотников самолетного типа, используемых Вооруженными силами Украины.
Также российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.
В зоне спецоперации, по данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 1 175 военнослужащих.
Ранее «Реальное время» писало, что средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 494 украинских дрона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».