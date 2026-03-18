В Кировском районе отключат воду на сутки

С 23:00 29 марта до 24:00 30 марта подача воды будет приостановлена в пяти поселках из-за подключения нового водопровода

В Кировском районе с 23:00 29 марта до 24:00 30 марта 2026 года будет прекращена подача воды по нескольким улицам нескольких поселков. Это связано с подключением нового участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения, сообщает казанский «Водоканал».

Отключения коснутся жителей поселков Юдино, Калинина, Красная горка, Новое Аракчино и Старое Аракчино. Работы проводятся с целью подключения трубы диаметром 500 мм, вынесенной из зоны строительства автомобильной дороги с путепроводом через железную дорогу.

Водопровод будут постепенно отключать и заполнять водой, чтобы предотвратить гидроудары, на работы выделено чуть более суток.

Ариана Ранцева