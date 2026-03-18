Минниханов обсудил с губернатором Аньхоя развитие сотрудничества

В ходе встречи стороны отметили рост китайских инвестиций в Татарстане до 62% и расширение совместных проектов в IT и промышленности

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянь. Провинция расположена на востоке Китая и насчитывает более 8,5 тыс. высокотехнологичных предприятий. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба раиса.

Основные отрасли экономики включают автомобилестроение, производство строительных материалов, лекарств, продуктов питания, логистику, энергетику и финансовые услуги. Среди известных производителей — Chery Automobile и JAC Motors.

Минниханов отметил высокий уровень российско-китайских отношений, подчеркнув, что доля китайских инвестиций в Татарстане превысила 62% за прошлый год. Он отметил расширение совместных инновационных и промышленных проектов с Китаем, включая IT-сферу и энергетику.

Один из последних проектов — запуск крупнейшего логистического центра в ОЭЗ «Алабуга» площадью 670 тыс. кв. метров, где предполагается создание 500 рабочих мест. Татарстанские компании активно сотрудничают с производителями провинции Аньхой, а с 2023 года в Казани проводится Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На форуме китайский бизнес представлен более 200 крупными компаниями.

Губернатор Ван Цинсянь подчеркнул интерес Китая к сотрудничеству с Татарстаном в нефтедобыче, нефтепереработке, самолетостроении и автомобилестроении, а также предложил усилить гуманитарное и образовательное сотрудничество, в том числе обмен студентами.

Ариана Ранцева