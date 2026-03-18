Жители Татарстана стали на 10% чаще путешествовать по региону

На столицу приходится 67% всех внутренних бронирований, средняя стоимость ночи составляет 4 920 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана стали на 10% чаще путешествовать по своему региону. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Путешествия», предоставленные «Реальному времени» за первые месяцы 2026 года.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах внутри республики составляет 6 860 рублей. Большая часть бронирований (67%) приходится на Казань, где средняя цена за ночь — 4 920 рублей. Среди других популярных направлений — Набережные Челны (9%, 5 000 рублей) и Нижнекамск (3%, 6 010 рублей).

Чаще всего туристы выбирают гостиницы — на них приходится 72% всех бронирований при средней стоимости 7 460 рублей за ночь. Наиболее востребованы трехзвездочные отели (32%, 5 960 рублей) и четырехзвездочные (27%, 10 120 рублей).

Средняя поездка длится две ночи на двоих, что указывает на популярность коротких поездок на выходные. 74% туристов оплачивают поездку сразу, а 26% используют гибкие способы оплаты, включая рассрочку через «Сплит».

В целом Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу бронирований отелей и апартаментов в 2026 году — доля региона составляет около 3% от общего числа.

Ариана Ранцева