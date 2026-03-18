Для 94% жителей Татарстана работа не мешает счастливой жизни

Большинство считает баланс между трудом и досугом достижимым, но молодежь ценит свободное время выше занятости

Для 94% респондентов работа не является препятствием для счастливой жизни, а баланс между трудом и досугом достижим, рассказала «Реальному времени» пресс-служба hh.ru.

Более половины опрошенных (53%) считают, что полноценная жизнь возможна только при наличии работы. Работа также воспринимается как социальная норма: 53% считают неправильным оставаться безработным при доступных вакансиях.

Разница в отношении к труду заметна по возрасту. Молодые жители региона чаще считают допустимым не работать, занимаясь саморазвитием или хобби: 37% среди 18–24 лет и 39% среди 25–34 лет. В старших возрастных группах такие взгляды встречаются реже: 28% среди 35–44 лет, 17% — 45–54 лет и 20% — 55 лет и старше.

Старшее поколение придерживается более традиционных взглядов: труд — основа хорошей жизни. Так думают 85% респондентов старше 55 лет и 71% в возрасте 45–54 лет. Среди молодежи эту точку зрения разделяют 57% (18–24 лет) и 54% (25–34 лет).

При этом 62% опрошенных считают, что для комфортной жизни важнее свободное время, чем работа. Наиболее выражено это среди молодежи: 57% респондентов 18–24 лет и 60% — 25–34 лет. Доля согласных снижается с возрастом: 35–44 лет — 45%, 45–54 лет — 39%, старше 55 лет — 34%.

— Современная молодежь отличается высокой гибкостью, ищет баланс между работой и личной жизнью и ценит гармонию во всем, — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

