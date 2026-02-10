Как депутаты сирот считали

В Госсовете Татарстана разбирались, почему количество сирот в республике снижается, а очередь на квартиры растет

Тему резко возросшего количества детей-сирот в очереди на жилье обсудили на заседании бюджетного комитета Госсовета Татарстана. За три года их число почти удвоилось и достигло, по одним оценкам, 2 644 человек, по другим — и того больше, 3 700. Ранее на проблему обратил внимание раис республики, поручив проверить статистику, а теперь разбирались и депутаты. Главный вопрос — почему нуждающихся все больше, притом что государство закупает квартиры для этой категории граждан на миллиарды рублей.

Непрозрачность списков, заявления без дат и необоснованное включение

Списки детей-сирот, нуждающихся в предоставлении бесплатного жилья в Татарстане, формировались с серьезными нарушениями. Министерство образования и науки республики, отвечающее за полноту и достоверность сведений об очередниках, допускало отклонения, что привело к искажению реальной потребности и неверному планированию бюджетных средств. Такой неутешительный вывод был озвучен Счетной палатой Татарстана на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. Аудит эффективности расходования средств на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводился по поручению татарстанских парламентариев. Аудитом были охвачены три года — 2022—2024-й.

Результаты проверки огласил аудитор Счетной палаты Сергей Колодников. Сначала он привел общую картину с обеспечением потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За три года на эти цели было выделено более 4 млрд рублей, а с учетом 2025 года расходы составили 6,3 млрд рублей.

«Аудит показал, что жилье для детей-сирот приобреталось по цене ниже рыночной. При этом площадь приобретаемого жилья оказалась выше обычной на 9,4 кв. м без дополнительной доплаты со стороны бюджета. Квартиры приобретало Минземимущество Татарстана у НК «Государственный жилищный фонд», — сообщил Колодников.

Данные о том, сколько детей-сирот состоит в очереди и с какой скоростью она продвигается, аудитор не привел. И неслучайно. Министерство образования и науки РТ, отвечающее за постановку на учет, не смогло наладить документальное формирование и продвижение очереди, а на заявлениях подчас отсутствовали сроки постановки на учет.

Аудитор СП назвал ключевые нарушения:

Непрозрачность формирования списков: Министерство образования и науки, ответственное за формирование списков, не вело журнал регистрации заявлений. Зафиксированы случаи необоснованного включения в списки лиц, которым ранее было отказано, а также отсутствие оснований и дат для предоставления жилья.

Отсутствие анализа эффективности: из-за отсутствия статистики по срокам ожидания жилья невозможно оценить эффективность процесса.

Нарушения в информировании: информация о включении/исключении из списков размещалась в единой государственной системе с задержками и без необходимых реквизитов. Отмечены необоснованные отказы и исключения.

По мнению СП, обнаруженные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении порядка по учету нуждающихся в получении жилья. Это влечет за собой риски недостоверности информации об объемах жилья, необходимого для реализации прав детей-сирот, и, как следствие, о размерах бюджетных средств Татарстана, необходимых для обеспечения указанных лиц специализированным жилым фондом.

При этом аудитор обратил внимание на то, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Татарстане не растет, а, наоборот, уменьшается. «На 1 августа их значилось 8 тысяч 203 ребенка. За последние 4 года численность снизилась на 1,5 тысячи человек, или 15%», — указал Сергей Колодников, давая понять, что разрастание очереди ему трудно объяснить.

Сирота казанская, или Почему нуждающихся становится больше

В ходе заседания стало известно, что власти республики выделили на обеспечение детей-сирот свыше 10,3 млрд рублей. Эти средства были направлены с 2023 года, когда на регионы возложили обязанность предоставлять жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Регион покрывает свыше 95% расходов, и только малая часть идет из федерального бюджета.

«Коллеги, этот вопрос очень важен, потому что мы никак не можем снизить количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями. Выделяются значительные средства. На текущий год — более 600 млн рублей», — пояснил председатель комитета Леонид Якунин.

Тогда взял слово первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев. По его словам, республикой было приобретено за эти годы 5 796 квартир. «В прошлом году мы купили 450 квартир. В этом году планируется закупить 641 квартиру», — сообщил он. При этом не стал скрывать, что в ведомстве не понимают, почему при таких больших расходах очередь среди нуждающихся детей-сирот в республике не сокращается, а как будто застыла на месте.

«Мы проанализировали статистику очередности. В 2022 году на учете нуждающихся в предоставлении жилья значилось 1 159 ребят-сирот, а в 2025 году их стало почти вдвое больше — 2 644. И это несмотря на то, что государство ежегодно закупает большое количество квартир», — недоумевал он.

«Ежегодно мы проводим проверки этих квартир, поскольку они находятся в Государственном жилищном фонде, — рассказал Артур Галиев. — Из года в год выявляются одни и те же нарушения: ненадлежащее состояние жилых помещений, длительное непроживание, проживание лиц без законных оснований и наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. При этом задолженность стремительно растет. В 2020 году она составляла 43,8 млн рублей, а к 2025 году достигла 80 миллионов рублей. Даже если пропорционально учесть количество квартир и число сирот, становится очевидно, что рост задолженности не связан с увеличением количества приобретаемых квартир».

С другой стороны, сироты вправе приватизировать квартиры, и тогда они выбывают из жилищного фонда МЗИО. «Есть цифры: в прошлом году исключено 733 жилых помещения. Но, к сожалению, всего лишь 220 сирот дошли до нас за заключением договора социального найма. Вот эти 500 человек, к сожалению, до нас не дошли», — отметил Артур Галиев.

Минобрнауки РТ: в очереди стабильно находится 3 700 человек

Руководство Министерства образования и науки республики назвало гораздо большее количество очередников. «3 700 человек стабильно находятся в списке очередников, — возразил замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин. — Так, в 2021 году в нем значилось 4 069 человек. В 2022 и 2023 годах — 3 694 человека и 3 861 человек соответственно. В 2024 и 2025 годах — 3 760 и 3 745 соответственно». По его словам, ежегодно выделяется в среднем 450 квартир, что хватает на покрытие текущих потребностей. «Вот в прошлом году у нас 450 только получило, да? Вот представьте — 3 700 и 450», — аргументировал он.

«Нельзя сказать, что цифры прямо вот «прыгают», — не соглашался Рамиль Хайруллин. — 3 700 стабильно находится в списке. Все упирается опять в финансирование», — настаивал он.

Он объяснил расхождения тем, что на учет может подавать сирота с 14 лет, с 18 лет обязан получить. «Если у них есть правовые основания для получения жилья, они не могут быть исключены из списка. Люди попадают туда по разным причинам. Иногда они долго тянут с оформлением документов и попадают в список позже, что и вызывает такую путаницу», — пояснил он.

Кроме того, многие дети-сироты обращаются в суды, чьи решения незамедлительны для исполнения. «Например, кто-то стоит и терпеливо ждет очереди, а другой получил судебное решение. Естественно, его ставят в приоритетную очередь», — рассказал Рамиль Хайруллин. Таким образом, общая очередь отодвигается, а суды ускоряют процесс предоставления квартиры. «Получается, тот, кто заявился позже, получает жилье, а тот, кто уже стоял, может остаться дальше», — пояснил он.

На значительные расхождения в цифрах количества нуждающихся обращал внимание раис РТ, выступая на недавней коллегии МЗИО. «Делать из людей сирот, чтобы государство выделяло им помощь? — удивлялся Рустам Минниханов. — Как это — с 2022-го цифры по сиротам увеличились в два раза к 2025 году? Откуда это?! Значит, через суды находятся умельцы. Наверное, какие-то юркомпании оказывают содействие. Я же не против, сирота должен получить поддержку, но она должна быть правильно реализована».



Очередь 2018—2019 годов закрыта?

Депутат от фракции КПРФ Фадбир Сафин спросил, когда может быть закрыта очередь. «В прошлом году говорили, что очередники 2018 года получили жилье. А у меня двое сирот Высокогорского района, вот одной уже двадцать третий год пошел, еще сестра там 17 лет. Я хочу понять, вот они тоже уже лет пять-шесть там, а очередь стоит?»

Аудитор Счетной палаты Татарстана Сергей Колодников сообщил, что ответить на этот вопрос невозможно. «Там постоянно плавающая ситуация, понимаете, да? И аналитика министерством не велась. Мы на это указали», — заявил он. Впрочем, замминистра образования заверил, что очередники 2018 и 2019 годов квартиры получили.