«Союз ничего не дает. Союзу даете вы»: Фарид Бикчантаев возглавил СТД Татарстана

На съезде Союза театральных деятелей Татарстана организацию критиковали за стагнацию, требовали повысить членские взносы и выбрали Бикчантаева

Фарид Бикчантаев и Александр Терентьев. Фото: Динар Фатыхов

В Казани в Доме актера прошел очередной съезд Союза театральных деятелей Татарстана. Притом что председателем республиканского отделения СТД России в четвертый раз стал Фарид Бикчантаев, мероприятие прошло не без критики и громких предложений. А из центрального аппарата союза поступил сигнал: татарстанское отделение просят быть активнее.

Что было сделано за пять лет

Всего в Союзе театральных деятелей Татарстана состоят 743 человека, это одно из крупнейших отделений по стране, еще пять лет назад было 565 участников. На съезд было выбрано 180 делегатов, из них приехали не все, а 157, к примеру, Мензелинский театр был на гастролях. Компанию театральным деятелям составили заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов и глава Общественной палаты республики Александр Терентьев. Москву представлял ответственный секретарь центральной творческой комиссии российского союза Андрей Артемьев, а вот татарстанский Минкульт вместо ожидаемой Ирады Аюповой представляла начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Светлана Гилязиева.

Глава республиканского СТД Фарид Бикчантаев рассказал о том, как отделение провело его третью пятилетку на этом посту:

— Ни одно официальное заявление о помощи в решении сложных вопросов в рамках деятельности союза не оставлено без внимания. Конечно, в первую очередь речь идет о самых незащищенных членах СТД Республики Татарстан — о ветеранах. К сожалению, среди них много одиноких людей со слабым здоровьем, и помощь союза для них — единственная, — отметил режиссер, указав, что ежегодно на такую помощь выделялось от 348 до 898 тысяч рублей.

Кроме того, он озвучил цифры по оздоровительному отдыху — 159 человек за пять лет, а также по социальной поддержке СТД РФ: 8 100 380 рублей и 162 человека.

Что касается творчества, то, в частности, союз ежегодно проводил конкурс среди неакадемических театров. Общая сумма гранта — 1,2 млн рублей, при этом в разные годы ее получали два, три или четыре театра.

Интересно отметить, что за пять лет появились мемориальные доски Зифы Басыровой, Нинель Юлтыевой, Рашиды Зиганшиной, Марселя Салимжанова. Установлены памятники на могилы Хамдуны Тимергалиевой, Рафаэля Сахабиева, Вадима Кешнера.

Андрей Артемьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

1000 рублей — это много или мало?

Традиционный речевой марафон был устроен при отчете о работе контрольно-ревизионной комиссии. Камаловский актер Радик Бариев честно озвучил большинство цифр, пропустив по большей части только коммунальные расходы. Доходы от членских взносов несильно изменились: в 2021-м — 548 тысяч рублей, в прошлом году — 607 тысяч. Стабильный доход приносит сдача в аренду площадей для ресторана «Марусовка» — в прошлом году это было 6 164 378 рублей. Кстати, вновь главой КРК Бариев избираться отказался, взял самоотвод. Теперь на пять лет эта работа поручена преподавателю театрального училища Елене Гельмановой.

При этом из зала прозвучало предложение повысить членский взнос до суммы от одной тысячи рублей. Андрей Артемьев отметил, что постоянно ездит по регионам и уже в 16-й раз слышит это предложение. Но пока в секретариат союза никто не написал письмо об этом. А значит, инициативы, по сути, нет.

К слову, директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов (и конкурент Бикчантаева — кандидат на должность председателя СТД) возражал против этого, заметив, что для кого-то и тысяча рублей — серьезная сумма.

— Нас не просто слышат, нас поддерживают, с нами советуются, — отметил Артемьев перемены в СТД с приходом Владимира Машкова, напомнив, что в республике строятся новые площадки, скоро настанет черед ремонта Дома актера, а потом перешел к критике: — При таком колоссальном ресурсе, такой поддержке руководства республики, таком внимании со стороны центрального аппарата и такой мощной базе, которой вы располагаете, центральный аппарат ждет от татарстанского отделения большего. Хотелось, чтобы ваше отделение было не просто одним из крупных, чтобы оно стало образцовым, флагманом, на который будут равняться другие регионы. К нашему большому сожалению, пока этого не происходит.

Голосование. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Москва видит стагнацию, Бикчантаев частично принимает критику

Артемьев заявил, что видит определенную стагнацию: нужны новые подходы, новые лидеры, генерирующие новые идеи. Отвечая на вопрос «Реального времени», он позже заметил, что из Татарстана в секретариат письма не поступают. Притом что другие регионы пишут: к примеру, предлагают уменьшить стаж для вступления в союз, а также заменить обычные удостоверения пластиковыми карточками — весной их уже, кстати, введут.

А что нам дает союз? Союз ничего не дает. Союзу даете вы.

— Союз театральных деятелей — это в первую очередь общество взаимного вспоможения артистов, — сказал в предвыборной речи Бикчантаев. — Существует такая тенденция, мол, а что нам дает союз? Союз ничего не дает. Союзу даете вы, от взносов до активности, о которой сказал господин из Москвы. Я принимаю в какой-то мере критику, я ее не отрицаю. Но хочу сказать, что впереди съезд в Москве. Там будут озвучены новые цели и задачи, потому что с приходом Владимира Львовича союз поменялся кардинально. И где-то мы действуем по старинке.

В Москве Бикчантаев пообещал внести инициативы. А в Казани он предложил создать совет старейшин, а также молодежную секцию. Кроме того, главный режиссер предложил отменить взносы для неработающих пенсионеров (это 350 рублей), обратившись к секретарю Союза театральных деятелей России, а эту должность, как и несколько других, занимает Ильгиз Зайниев.

— Это выглядит не очень правильно. Союз создан, чтобы помогать в первую очередь неработающим, больным.

Также Бикчантаев озвучил инициативу о создании премии Рашиды Зиганшиной за вклад в работу СТД, за общественную работу. Положение пока готовится, но республиканский Минкульт уже поддержал идею.

Дмитрий Туманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что просил Дмитрий Туманов

Туманов с ходу пошутил, что решил выйти на сцену лишь для того, чтобы в «Марусовке» членам СТД была скидка. А после перешел к серьезным предложениям.

— Нужен сопредседатель, вице-президент, который не представляет ни один театр.

Кроме того, Туманов предложил предоставлять членам СТД льготную ипотеку, вспомнив законы 1930-х годов и «скидку» 20 квадратных метров:

— Молодежь вам скажет спасибо!

Также Туманов обрушился с критикой на Константина Богомолова и попросил разобраться в вопросе:

— Я не понимаю, как можно доверить школу-студию МХАТ человеку, который во гробах венчается!

Помимо этого, Туманов предложил создать комиссию, которая будет аттестовать педагогов в ссузах:

— Ситуация там трагичная. Дети не виноваты в нашем бездействии.

Еще одна предложенная инициатива — создать комиссию по экономическим правонарушениям и вернуть директорские фонды. Изучив последние громкие дела в театральной сфере, Туманов сделал для себя выводы, что главное в их сценическом деле — это отчеты. И публично поблагодарил руководителей, которые подписали письмо в поддержку Раиля Садриева. Напомним, что худрука Буинского театра обвинили в том, что деньги за спектакли шли не в бюджет учреждения, а на счет ИП. При этом Садриев много вкладывал в родное детище из своего кармана.

Если порой театру нужны деньги, их можно было бы взять из специального фонда, а потом вернуть из внебюджетных доходов. Это помогло бы избежать многих проблем, указал Туманов.

Наконец, отец «Созвездия» обратился к вопросу доходов артистов, потребовав, чтобы их старания на сцене тоже дополнялись роялти:

— Если сыграл премьеру, у тебя должны быть такие же авторские отчисления. Ты такой же создатель, как сценограф и другие, — сказал он под аплодисменты актеров.

При этом Туманов сразу предупредил, что не претендует на победу. А потом Фарид Бикчантаев, набрав 118 голосов, в четвертый раз стал председателем СТД. Туманов же набрал 31 голос.

1 / 23 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов