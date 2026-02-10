Фитнес-тренер Литовченко про рост продаж спортивного питания: «Эти товары лучше не приобретать»

В России продажи спортивного питания в 2025 году увеличились на 60%, но эксперты предупредили о рисках от «передозировки»

В России продажи спортивного питания на крупнейших маркетплейсах в 2025 году увеличились на 60% в рублевом выражении: общий объем достиг 52 млрд рублей. Причины «бума» — рост спроса на фоне популяризации здорового образа жизни, увеличение ассортимента продукции у производителей, появление на рынке новых продавцов и закрытие офлайн-магазинов, продающих данную продукцию. О том, есть ли риски при покупке добавок на таких площадках, как их правильно выбрать и употреблять, а также о последствиях при передозировке спортивным питанием, — в материале «Реальному времени».

В России продажи спортпитания на маркетплейсах в 2025 году увеличились на 60%

В России продажи спортивного питания на крупнейших маркетплейсах в 2025 году увеличились на 60% в рублевом выражении и на 50% в натуральном. Об этом сообщил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, чьи слова приводят «Ведомости». Речь идет о пищевых добавках, которые употребляют спортсмены, чтобы дополнить основной рацион и достичь лучшего эффекта с точки зрения своей физической формы (смесь для напитков, протеиновое печенье и чипсы).



На сегодняшний день можно не опасаясь покупать спортивные добавки на маркетплейсах, поскольку интернет-площадки тщательную проверяют такое питание. Об этом «Реальному времени» сообщил фитнес-тренер и основатель сети FITLIT Сергей Литовченко.

— Каждая марка питания проходит определённую проверку на то, чтобы количество белков, жиров и углеводов соответствовало с тем объемом, который марка предоставляет. С этой точки зрения на таких площадках все легально и чисто. Именно поэтому нет разницы, где покупать подобную продукцию. Гораздо важнее правильно употреблять такие добавки: она не должна заменять полноценный прием пищи, употреблять ее следует между приемами пищи, но при этом у человека должны присутствовать в рационе полноценный завтрак, обед и ужин, — рассказал изданию Литовченко.

Объем всего российского рынка спортивного питания оценивается в 46—52 млрд рублей, проинформировал газету управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк. При этом не менее 70—75% продукции реализуется на маркетплейсах.



Из причин увеличения оборота спортивного питания на онлайн-площадках — рост потребительского спроса на фоне пропаганды здорового образа жизни и ассортимента продукции от крупных производителей, а также появление новых продавцов на площадках интернет-ретейлеров и сокращение офлайн-магазинов, реализующих продукцию. Например, за прошлый год количество отдельно стоящих магазинов сократилось на 6%, отметили в компании Easy Commerce со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.



Самостоятельно такие товары лучше не приобретать

Литовченко также призвал обратить внимание на правила приема подобного спортпита.

— Гораздо важнее правильно употреблять добавку: она не должна заменять полноценный прием пищи, употреблять ее следует между приемами пищи, но при этом у человека необходимы быть в рационе полноценные завтрак, обед и ужин, — сказал изданию Литовченко.

Также, по его словам, стоит учитывать цели при покупке спортпитания: если мы хотим набрать мышечную массу, то тогда лучше всего взять гейнер, где в составе есть большое количество углеводов. Если же человек просто хочет держать свое тело стройным и подтянутым, то ему достаточно обычного протеина, если нужно больше энергии или повысить работоспособность, то здесь поможет бета-аланин.

При этом самостоятельно такие товары лучше не приобретать, особенно если речь идет о новичках.

— В идеале следует посоветоваться с персональным тренером, который посмотрит на человека, на его физические способности и подберет ему спортивное питание или вовсе посоветует обойтись без него. Дело в том, что на начальных этапах новичок, как правило, получает все необходимое из обычного питания, а спортивные добавки включают в рацион со временем, когда вы уже набрали определенную мышечную массу, — добавил эксперт.

Что касается цен, то фитнес-тренер не рекомендовал брать сверхдешевые добавки, вполне достаточно банки средней цены. При этом в данном вопросе нужно обращать внимание еще и на реакцию своего организма.

— У всех разный организм и спортивные добавки тоже влияют на каждого человека по-разному. Лучше всего взять одну марку, попробовать и сравнить результаты в начале и конце месяца. Если есть изменения, если добавка придает силы, идет набор мышечной массы, то данная марка вам подходит. Если прогресса нет, то покупаете товар другого производителя. Можно выбрать для себя две-три марки и их чередовать. При этом, если вы меняете продукцию, то лучше сделать перерыв: использовали один товар, другую марку начинаете пить только через две-три недели, чтобы сильно свой организм не напрягать, — рекомендовал тренер.

«Если употреблять добавки в большом количестве, то у организма возникнет перекос веществ»

Порой то количество белка, которое может содержать спортивное питание, не всем подходит. Например, если у человека повышен уровень мочевой кислоты или подагра, то ему большое количество белка не требуется, сообщила «Реальному времени» врач-диетолог Елена Соломатина.



— Если употреблять добавки в большом количестве или недостаточно активно заниматься, то у организма возникнет перекос тех или иных веществ. К примеру, перебор углеводов может спровоцировать ожирение со всеми вытекающими. Если возникает перебор по белкам, то у человека может повыситься уровень мочевой кислоты. В какой-то момент могут начаться определенные процессы в почках и пойдет камень, — сказала изданию доктор.

Она также развеяла миф о том, что спортивные добавки нужно употреблять при похудении.

— Многие считают, что надо худеть на этих добавках. Однако стоит понимать, что если у вас перекос в потреблении углеводов, то следует сперва восстановить потребление белка. Тогда и чувство сытости придет, и уйдет тяга к сладкому, — добавила диетолог.

Что касается добавок для энергии и работоспособности, то в первую очередь человек должен найти причину «энергетического провала»: недосып, стресс и так далее. В противном случае у человека может сформироваться зависимость от таких добавок, которая спровоцирует бессонницу, а недостаток сна, в свою очередь, понизит иммунную систему, резюмировала Соломатина.