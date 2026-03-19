Золото и серебро резко дешевеют на Comex

10:30, 19.03.2026

Падение цен на драгоценные металлы отмечено впервые с февраля, золото опустилось ниже $4 750, серебро — ниже $72 за унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы на бирже Comex показывает резкое падение.

По данным на 09:53 мск, золото с поставкой в апреле 2026 года торговалось по $4 749 за тройскую унцию, что на 3,01% ниже предыдущего уровня и впервые опустилось ниже $4 750 с 5 февраля. Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года стоил $71,81 за тройскую унцию, потеряв 7,45% и впервые опустившись ниже $72 с 17 февраля.

К 10:11 мск падение замедлилось: золото торговалось по $4 780,6 (-2,36%), серебро — $72,635 (-6,39%).

Ариана Ранцева

