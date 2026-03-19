Суд Татарстана вернул в райсуд материалы дела по изъятию генеральских активов на 21,3 млн рублей

Причиной такого решения адвокаты экс-замглавы МВД республики Владимира Изаака считают неполноту резолютивной части постановления

Всего три минуты занял сегодняшний процесс по делу «Прокурор Татарстана против Владимира Изаака» в Верховном суде РТ. Апелляционная инстанция не смогла приступить к рассмотрению апелляционных жалоб защиты на решение об изъятии трех квартир и места на парковке у бывшего замглавы МВД республики и его близких и вынесла решение — вернуть материалы Ново-Савиновскому суду Казани, передает с места журналист «Реального времени».

Главный ответчик на сегодняшнее заседание не пришел. Его начала защитникам и прокурору пришлось ждать два часа. А в зале выяснилось — суд первой инстанции попросил вернуть материалы для вынесения дополнительного решения по генеральскому делу. Никто из участников процесса не возражал, включая представителя прокуратуры Зимфиру Нажемединову.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представители ответчиков Алла Агарева и Альберт Сафин поделились с журналистом «Реального времени» мнением о причинах такого поворота в деле. С их слов, в резолютивной части постановления районный суд указал лишь часть своего решения — по тем объектам, которые постановил обратить в доход государства. А по оставшимся должен был сформулировать отказ либо иную позицию, но по какой-то причине этого не сделал. «Мы в своих жалобах указывали на это», — отмечает Алла Агарева.

В итоге апелляционный процесс отложен на неопределенный срок.



Напомним, иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к генералу МВД в отставке рассматривал Ново-Савиновский суд Казани. В сентябре 2025-го требования надзорного ведомства удовлетворили частично — на общую сумму 21,3 млн рублей, по четырем из семи объектов иска, в перечне — три казанские квартиры и машино-место:

Квартира 166 кв. м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логошей, матерью Екатерины Изаак за 9 млн рублей (3 и 6 млн соответственно). 21 января 2025-го объединенная квартира перешла в дар дочери и внучкам — то есть жене и несовершеннолетним детям генерала. Де-факто эта семья проживает там лет пять, но в декларациях на госслужбе этот актив не отражала.

Квартира 56 кв. м в соседнем корпусе того же ЖК на Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логошу в 2018 году за 5 млн 174 тысячи рублей, и машино-место в 20 кв. м по тому же адресу, которое за 830 тысяч рублей выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м. Сейчас в этой квартире живут Сергей и Любовь Логоша вместе с внучкой Анастасией, ее мать Ольга Пигулевская (сестра Екатерины Изаак) в Казань так и не переехала.

Квартира 33 кв. м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года с черновой отделкой. По версии ответчиков — ремонт так и не сделали, поэтому сейчас помещение пустует.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд согласился с мнением истца, что расходы генеральской семьи не соответствовали доходам, и, в соответствии с антикоррупционным законодательством, постановил — обратить в доход государства три квартиры и машино-место в Казани.

По остальным объектам иск удовлетворен не был. Речь об участке площадью 20 соток и двух соседних дощатых домиках по 27 кв. м в поселке «ICL КПО ВС» в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2020—2021-м приобретала супруга начальника Главного следственного управления — заместителя министра: половину земли выкупила у администрации района всего за 3,9 тысячи рублей, вторую — у супруги ныне обвиняемого во взятках экс-начальника тыла МВД Татарстана Раиля Шакирова — за 1 млн (в том числе 50 тыс. — за землю). При этом первые 10 соток Екатерина Изаак еще в 2017-м взяла в субаренду, а после уже с постройкой на земле смогла выкупить в собственность.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В данный момент прокуроры оспаривают саму сделку по передаче этих лаишевских активов почти в собственность Изаак и Шакировых по кадастровой цене, не обновлявшейся несколько лет. Как отмечал один из источников, незаконным в этой истории в прокуратуре считают обоснование выкупа участков у муниципалитета собственниками не капитальных строений, а непригодных для проживания деревянных бараков.

Ирина Плотникова