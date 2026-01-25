Фатих Амирхан: многогранный жизнелюб и щеголь

Другу Тукая в этом году тоже исполняется 140 лет. В музее поэта открылась посвященная Фатиху Амирхану выставка

Фатих Амирхан. Фото: Радиф Кашапов

В этом году отмечается 140-летний юбилей двух закадычных друзей — поэта Габдуллы Тукая и публициста, прозаика, драматурга Фатиха Амирхана. В литературном музее имени первого на днях открылась выставка, посвященная дню рождению второго. Здесь можно увидеть человека, который любил жизнь, красивую одежду, девушек и рассказывал в своих произведениях о будущем.

Как одевался Амирхан

Даже в самом литературном музее имени Тукая вздыхают, что фигура главного поэта заслоняет фигуру одного из видных литературных деятелей начала XX века. Тем не менее наследие Фатиха Амирхана изучается — в прошлом году вышло три тома на основе его архивов, в декабре без огласки опубликовали четвертый том. К апрелю издадут еще два. Раннее собрание Амирхана насчитывало четыре тома, в новое издание вошло немало нового, в том числе ранее цензурированного. Весной ожидается и научная конференция.

На выставке, разместившейся на первом этаже и собранной на основе материалов из фондов Национального музея РТ, представлена многообразная натура Амирхана.

Начинается выставка с изданий дореволюционного и советского периода, и в дальнейшем экспозиция строится по тематическому и эмоциональному принципу. Здесь есть, например, картины Елены Алексеевой, которая к фестивалю Jadidfest 2019 года, посвященного Ново-Татарской слободе, нарисовала серию героев начала XX века, в том числе Фатиха Зарифовича. В целом здесь немало портретов Амирхана, есть даже незавершенные.

Родившийся в 1886 году в семье муллы Зарифа, он прослыл щеголем, о чем говорят сохранившиеся костюм, шляпа, рубашка и очки. Вероятно, именно в них он снимался для наиболее известных его фотографий.

В Национальном музее сохранилась одежда Амирхана. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Амирхан и красивые девушки

О его московском периоде говорит обложка первого детского журнала «Тәрбияи этфаль» («Воспитание детей»), где Амирхан был редактором. Впервые вместе демонстрируется оригинальная и отретушированная фотографии из редакции газеты «Эль-Ислах» («Реформа»). На втором снимке волей цензуры пропал репрессированный Ибрагим Амирхан, а потом и сосланный в Сибирь и на Соловки Кабир Бакир.

Младший брат Амирхана, юрист и дипломат Ибрагим, есть и на других фото — в его доме на углу Жуковского и Большой Красной (желтый дом с выразительным балкончиком) на первом этаже он прожил последние годы. Сейчас здесь планируют разместить бутик-отель.

Открытка и адресат. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В августе 1907 года молодого человека разбил паралич, и он до самой смерти перемещался с помощью коляски. Но это не убавило жизненной энергии Амирхана.

На выставке можно найти открытку 1914 года одной славной девушке, текст начинается со слов «Славненький мой Фаничка!», а заканчивается подписью «Рыбуся». Пишет, кстати, по-русски. Так же, как и поздравляет с Рождеством неких Дарью Михайловну и Марию Илиодоровну. Или с Курбан-байрамом — Зайнап ханум и Рабигу туташ.

Особая гордость устроителей выставки — экспозиция всех тетрадей, в которых была написана повесть «Хаят», об истории девушки из татарской семьи и ее первой любви. В архивах десять лет назад нашли вторую часть произведения — и опубликовали. А вот их оригиналы вместе показывают впервые.

Сверху — ретушь, внизу — оригинал. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Классовое неравенство и сотовые телефоны

Много на выставке говорится о театре. Вот Амирхан в доме Габитовых (современная улица Ульяновых-Лениных), где играли квартирные спектакли, а потом их исполнители из кружка «Шимбәчеләр», «Субботяне», показали дважды первый публичный спектакль в 1906 году — с этого начинается официальная история татарского театра.

Вообще, Амирхан — писатель, много говоривший и творивший о жизни молодежи. На выставке можно увидеть документы, связанные с постановкой спектакля «Неравные» («Тигезсезләр») — рекламу, фотографии с постановки.

Есть воспоминание, как в ней впервые сыграла Фатима Хужасаитова: автор подарил ей цветы, а актер Габдулла Кариев и драматург Карим Тинчурин называли ее «Ил кызы» («Дочь страны»), и она стала Фатимой Ильской, 60 лет прослужившей в Камаловском. Сейчас эту пьесу ставит Фарид Бикчантаев с молодой частью труппы.

Впрочем, детям, указывает заведующая музеем Гузель Тухватова, больше нравится, конечно, повесть «Фатхулла-хазрат», в которой, согласно фабуле, после глубокой заморозки мулла оказывается в успешном будущем: ведь здесь Амирхан не просто предсказал сотовые телефоны, но даже видеосвязь!

Амирхан с семьей брата Ибрагима. пресс-служба Национального музея РТ

Завершают экспозицию две газетные вырезки. Одна рассказывает об Амирхане в наше время. А другая — это его статья из газеты «Кызыл армия» 1920 года с большим портретом Мулланура Вахитова, который был убит в 1919-м. Татарский революционер, который на этой неделе многим стал интересен, также ходил в «Шимбәчеләр», так что они были знакомы долгие годы.

Сам Амирхан скончался 9 марта 1926 года, успев посетить премьеру первой татарской оперы «Сания», он участвовал в работе над либретто. Даже больной туберкулезом, он оставался на передовых позициях татарского искусства — об этом на выставке рассказывает его фотография с композиторами Султаном Габяши и Газизом Альмухаметовым.

История Фатиха Амирхана — это множество дверей с различные уголки национальной культуры. Советуем прогуляться.