Депутат Юсупов — о ЧП в Нижнекамске: надо выстроить систему, которая не доводит детей до отчаяния

Такой поступок нельзя сводить к «трудному возрасту», считает парламентарий

Фото: Максим Платонов

Депутат Госсовета Татарстана Руслан Юсупов призвал выстроить систему, которая не доводит детей до отчаяния, а взрослых — до шока от новостей. Так он прокомментировал ЧП, произошедшее 22 января в Нижнекамске.

Напомним, что в лицее №37 Нижнекамска задержали 13-летнего подростка, который пришел в школу с ножом и петардами. По известным данным, он взорвал петарды, ранил себя и травмировал руку уборщице. К лицею оперативно приехали полицейские, росгвардейцы и врачи скорой помощи. Людей эвакуировали.

— Эта новость, уже вторая за короткое время, вызывает не просто озабоченность, а глубокую тревогу и гнев. Нельзя сводить такое к «трудному возрасту». Когда ребенок идет в школу с оружием — это системный сбой. Сбой в том, как общество, семья и институты улавливают крик о помощи, который подросток не может выразить иначе, — считает парламентарий.



Он также призвал работать с первопричинами данного инцидента, оказывать реальную, а не формальную психологическую помощь в школах, а также бдительно смотреть за играми детей.

— Ужесточение охраны и наказание — необходимая, но недостаточная мера. Нужно выстроить систему, которая не доводит детей до отчаяния, а взрослых — до шока от новостей. Мы обязаны защитить и детей, и педагогов, и самих этих потерянных подростков от них самих. Пока мы этого не сделаем, тревожные звонки будут звучать снова, — резюмировал Юсупов.

Никита Егоров