Бастрыкин взял на контроль ЧП в нижнекамском лицее

Напомним, что у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии в нижнекамском лицее.

Ранее следователи Татарстана начали расследовать уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «халатность». Дела возбудили по факту противоправных действий подростка в одном из лицеев Нижнекамска.

Напомним, что у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей, после чего он ранил ее ножом. Женщине оказали медпомощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Сам школьник также получил ранения, выстрелив из сигнального устройства. Его тоже госпитализировали.

Следователи и криминалисты Татарстана осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются мотивы, а также причины и условия совершения преступления.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что глава Нижнекамского района Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну.



Никита Егоров