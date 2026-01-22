Новости происшествий

04:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В ДТП с КАМАЗом в Агрызском районе погибли три человека

15:14, 22.01.2026

По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу

В ДТП с КАМАЗом в Агрызском районе погибли три человека
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Агрызском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Kia и грузового КАМАЗа. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Kia погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Реальное время» писало, что губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП из-за сложных погодных условий.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также