В ДТП с КАМАЗом в Агрызском районе погибли три человека
По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу
В Агрызском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Kia и грузового КАМАЗа. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком, сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля Kia погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «Реальное время» писало, что губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП из-за сложных погодных условий.
