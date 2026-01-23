Юрист: законных оснований для привлечения к уголовной ответственности нападавшего в Нижнекамске нет

С несовершеннолетним будет проведена индивидуальная профилактическая работа

В связи с возрастом школьника, ранившего ножом работницу лицея в Нижнекамске, привлечение его к уголовной ответственности невозможно. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры уголовного и уголовно‑исполнительного права СГЮА, кандидат юридических наук Елена Кобзева.

По действующему российскому законодательству минимальный возраст наступления уголовной ответственности составляет 14 лет. В этой связи, как пояснила эксперт, уголовное дело в отношении 13-летнего подростка будет прекращено в связи с недостижением им возраста уголовной ответственности.

Вместо уголовного преследования с несовершеннолетним будет проведена индивидуальная профилактическая работа. Как отметила Кобзева, в рамках этой работы возможно проведение психологического исследования. С высокой долей вероятности, подросток будет помещен в специальное учебно‑воспитательное учреждение закрытого типа. Там с ним проведут комплексную работу: психологическую, педагогическую, а при необходимости — и медицинскую. Отдельно будут организованы мероприятия в отношении его родителей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается родителей подростка, то, по словам эксперта, уголовная ответственность для них исключается при условии, что они не вовлекали ребенка в совершение преступления. Хотя статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за ненадлежащее воспитание детей, соединенное с жестоким обращением, данная ситуация под нее не подпадает.

Скорее всего, родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Как подчеркнула Елена Кобзева, в подобных случаях такое привлечение практически неизбежно — оно указывает на упущения в воспитании и контроле за ребенком.

Накануне в многопрофильном лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика. Подросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Инцидент произошел утром, примерно в 8:56 мск. Позднее глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну. Сейчас женщина находится в травматологическом отделении, где ей оказывают всю необходимую медпомощь. Лечащий врач утверждает, что прогнозы положительные.

Рената Валеева