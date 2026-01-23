В Татарстане суд рассмотрит дело о наезде судна на женщину, находившуюся в воде

Инцидент привел к причинению ей тяжкого вреда здоровью

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в Зеленодольский горсуд направлено уголовное дело о нарушении правил судовождения, повлекшем наезд на женщину. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении судоводителя по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в июле 2025 года вечером в акватории реки Волги вблизи поселка Октябрьский обвиняемый совершил наезд на 54‑летнюю женщину, находившуюся в воде. Инцидент привел к причинению ей тяжкого вреда здоровью.

В октябре судовладельца пассажирского теплохода «Мария Ермолова» в Татарстане привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, резервуар для хранения холодной воды и само качество воды на камбузе не соответствовали установленным санитарно-эпидемиологическим нормативам.



Рената Валеева