Казанца подозревают в двух террористических поджогах вышек сотовой связи

Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, совершенном по предварительному сговору

Сотрудники полиции Татарстана совместно с региональным управлением ФСБ задержали подозреваемого в совершении террористических актов, связанных с поджогами оборудования сотовой связи.

29 декабря 2025 года в Лаишевском районе Татарстана был зафиксирован поджог базовой станции одного из операторов связи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы, позволившие установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Казани, подрабатывавший случайными заработками.

30 декабря мужчина был задержан. Вахитовский районный суд Казани избрал ему меру пресечения в виде ареста на период предварительного следствия.

По данным следствия, в начале декабря 2025 года подозреваемому через один из мессенджеров поступило предложение о подработке. Неустановленное лицо предложило за денежное вознаграждение поджигать стационарное оборудование операторов сотовой связи. Мужчина сообщил, что осознавал противоправный характер действий, однако согласился на их выполнение.

Поджоги необходимо было фиксировать на видео и направлять заказчику. За каждый подтвержденный факт предусматривалось вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время установлена причастность задержанного еще к двум поджогам оборудования сотовой связи, совершенным в декабре 2025 года на улицах Светлой и Кооперативной в Казани. За эти эпизоды он уже получил вознаграждение. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

