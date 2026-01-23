Лицей №37 в Нижнекамске возобновил работу после инцидента с нападением на сотрудницу

В учебном заведении работают восемь психологов

В Нижнекамском лицее №37 сегодня, 23 января, возобновился учебный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. По данным властей, занятия проходят в штатном режиме, хотя из-за погодных условий большинство учеников младших классов остались дома.

Для стабилизации обстановки и оказания помощи детям, учителям и родителям в учебном заведении работают восемь психологов. Они готовы проконсультировать любого участника образовательного процесса, столкнувшегося со стрессом после вчерашних событий.

Напомним, накануне в школе произошел конфликт между 13-летним подростком и технической работницей. В ходе ссоры школьник ранил женщину ножом, а затем нанес повреждения и самому себе, выстрелив из сигнального устройства. В настоящее время оба госпитализированы. Состояние пострадавшей Алсу Шайхулловны стабильное, ее жизни ничего не угрожает — накануне женщину в больнице навестил глава района Радмир Беляев.

Правоохранительные органы и прокуратура продолжают устанавливать мотивы нападавшего. В качестве одной из версий рассматривается возможный конфликт подростка с одноклассниками.

Рената Валеева