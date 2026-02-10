Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Рамафосой
Они обсудили будущее российско-южноафриканского партнерства
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщили в МИД страны.
Главами государств были рассмотрены вопросы укрепления экономического партнерства и инвестиционного сотрудничества, основываясь на принципах всестороннего стратегического партнерства России и ЮАР. Сирил Рамафоса выразил поддержку российским инициативам, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Стороны отметили значимость поддержания постоянной координации подходов и взаимодействий России и ЮАР на международной арене, в том числе в рамках форума «Группа двадцати» и формата БРИКС.
Напомним, что египетская писательница стала первым лауреатом премии БРИКС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».