Эммануэль Макрон: в Париже началась техническая подготовка для диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка к возможному разговору с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

— Я хочу сказать вам откровенно, что в настоящий момент идет работа и техническое обсуждение по этому вопросу, — подчеркнул Макрон, находясь в департаменте Верхняя Сона.

Французский лидер указал, что одновременно проводятся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно будущих дискуссий о завершении украинского конфликта и обеспечении гарантий безопасности для Киева.

Однако точные сроки предстоящего контакта пока остаются неопределенными. Макрон выразил сомнения относительно ближайших перспектив заключения мира:

— Я не считаю, что Россия готова пойти на заключение мира в ближайшие дни или даже недели, — завил президент Франции.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил наличие предварительных контактов между Россией и Францией, отметив, что они позволяют оперативно восстановить связь на высоком уровне при возникновении соответствующей потребности.

Ранее дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн 3 февраля посетил Москву для встречи с помощником главы российского государства Юрием Ушаковым. Об этом сообщили западные СМИ, в частности Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники.

