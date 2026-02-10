Новости общества

РСЧС предупредила о морозах до 26 градусов в Татарстане

15:06, 10.02.2026

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

Фото: Артем Дергунов

РСЧС распространила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на территории Татарстана.

По данным службы, на востоке региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 25—26 градусов, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются ночью и днем 11 февраля 2026 года.

Ариана Ранцева

