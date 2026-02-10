РСЧС предупредила о морозах до 26 градусов в Татарстане
Порывы ветра могут достигать 15 м/с
РСЧС распространила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на территории Татарстана.
По данным службы, на востоке региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 25—26 градусов, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с.
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются ночью и днем 11 февраля 2026 года.
