Татарстан не попал в список регионов для проверки ФАС на высокие тарифы ЖКУ

С начала 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) вырос на 2%, из-за этого должны были немного подняться и цены на «коммуналку» — но только на 1,7%

Федеральная антимонопольная служба начала проверку тарифов на коммунальные услуги в различных регионах России. Проверка охватывает сферы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

С начала 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) вырос на 2%, из-за этого должны были немного подняться и цены на жилищно-коммунальные услуги — но только на 1,7%. При этом сами тарифы пересматривать не должны.

После того как люди стали жаловаться на слишком высокие платежи за услуги, ФАС решила разобраться в ситуации. С февраля служба проверяет расходы на коммуналку в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Также проверят Сахалинскую, Псковскую области и Удмуртию. В течение года специалисты будут следить за ценами на тепло, воду и канализацию во всех регионах.



Примечательно, что Татарстан в этот список не попал, однако жители республики также жалуются на огромные счета. В декабре в регионе разъяснили диапазон повышения платы за ЖКУ. Подробнее — в материале.

