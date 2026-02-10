В трамваях и троллейбусах Казани внедрили новую систему оплаты через Bluetooth

В «Метроэлектротрансе» сообщили о планах расширить ее действие на казанский метрополитен в текущем году

Фото: Артем Дергунов

В электротранспорте Казани начала действовать система безналичной оплаты проезда с использованием Bluetooth-меток. Новая технология позволяет пассажирам быстро приобретать билеты через приложение «Яндекс Go», сообщает «Метроэлектротранс».

Процесс оплаты максимально упрощен: достаточно активировать Bluetooth на смартфоне, открыть раздел «Транспорт» в приложении и выбрать маршрут. Система автоматически распознает метку конкретного транспортного средства, после чего производится моментальное списание средств с привязанной банковской карты. Вся процедура занимает не более пяти секунд.

Электронный билет сохраняется в специальном разделе приложения «Мой билет», откуда его можно предъявить при проверке.

— В этом году в Казанском метрополитене также появится возможность оплатить проезд через это приложение, что позволит жителям и гостям города оплачивать проезд, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты, — сказано в официальном сообщении компании.



Напомним, 10 февраля в Казани из-за трамвая, сошедшего с рельсов, образовалась пробка на Гвардейской.

Наталья Жирнова