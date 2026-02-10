Руководитель «Яндекс Путешествий» прокомментировал уход отельеров с сервиса

Крупные отели решили перейти на другие площадки из-за повышения комиссии агрегатором

Фото: Реальное время

Повышение базовой комиссии в «Яндекс Путешествиях» связано с экономическими причинами: растущими издержками на развитие и поддержание сервиса, чтобы даже в условиях удорожания инфраструктуры можно было бесперебойно обеспечивать отели заказами. При этом сервис изменил размер комиссии впервые за три года. Так руководитель сервиса Евгений Абрамзон прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с отельерами.

Ранее сообщалось, что из-за повышения комиссии сервисом крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи своих отелей через агрегатор.

— Партнерами «Яндекс Путешествий» являются более 35 тыс. российских отелей с совокупным номерным фондом более 1 млн, с которыми мы на протяжении нескольких лет успешно развиваем отношения, помогаем привлекать новых клиентов и развивать региональный туризм. Нам важен каждый партнер, поэтому в настоящий момент мы находимся в переговорах с сетями, приостановившими продажи на нашем сервисе, — подчеркнул Абрамзон.

