Хабиров: Башкирия выделит дополнительные средства на охрану образовательных учреждений

Фото: Максим Платонов

Глава Башкирии принял решение о выделении дополнительного финансирования на усиление охраны образовательных учреждений. Об этом он сообщил во время встречи с руководителями крупных школ, сообщает ТАСС.

По словам руководителя республики, планируется реализовать два основных направления работы. Первое — улучшение физической охраны периметров школ. К этому будет привлечена Росгвардия для проведения контрольных мероприятий. Второе — модернизация технических средств безопасности в учебных заведениях.

В рамках усиления безопасности также планируется усовершенствовать систему психологической поддержки школьников. Министерству просвещения республики поручено разработать систему региональных доплат для заместителей директоров по воспитательной работе и организовать их обучение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в систему оценки работы школ будет включен показатель эффективности профилактической работы по предотвращению правонарушений и негативных явлений, включая травлю среди учащихся.

Напомним, что 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе. После этого были возбуждены уголовные дела, а руководство гимназии планировали уволить. Позднее, 9 февраля, случился еще один инцидент: в Уфе арестовали подростка, напавшего на общежитие медуниверситета.

Наталья Жирнова