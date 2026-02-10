Лавров заявил о признании США интересов РФ по нерасширению НАТО

Глава МИД назвал это значимым шагом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не следует драматизировать, поскольку документ фактически не действовал в последние три года. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать действия США после прекращения договора, однако не намерена предпринимать шаги, ведущие к эскалации.

Глава МИД отметил, что военные аспекты, обсуждаемые в рамках возможных переговоров по Украине, являются многогранными и требуют детальной проработки. Он также заявил, что ряд европейских политиков официально говорят о необходимости быть готовыми к войне с Россией.

Лавров сообщил, что США признают необходимость решать территориальные вопросы между Россией и Украиной с учетом сложившихся реалий и волеизъявления людей. По его словам, президент США Дональд Трамп контактировал со всеми странами, закупающими российские нефть и газ, стремясь получить контроль над глобальным рынком энергоносителей.

Кроме того, министр назвал значимым шагом признание Трампом интересов России в вопросе нерасширения НАТО. Он также заявил, что американская сторона не скрывает намерений снизить вовлеченность в европейские проблемы, чтобы сосредоточиться на противодействии Китаю.

Ранее «Реальное время» писало, что Сергей Лавров в интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника, высказал жесткую оценку позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Ариана Ранцева