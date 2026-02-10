Минобрнауки России поможет Татарстану открыть российско-китайский университет

Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков

Фото: Артем Дергунов

Минобрнауки России поможет Татарстану открыть совместно с Китаем университет перспективных технологий. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью для ТАСС.

— Поможем руководству Республики Татарстан проработать вопрос о создании нового российско-китайского университета перспективных технологий. Чем больше таких эффективно работающих площадок, тем теснее научно-образовательная кооперация наших стран, — рассказал министр.

Напомним, что в сентябре Рустам Минниханов встретился с замминистра образования Китая Цзянфэнем Ду в Доме правительства РТ. На данный момент в вузах республики обучается более 2,5 тыс. китайских студентов — Татарстан на третьем месте в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, по их количеству.



Помимо этого, КФУ может открыть филиал в китайской провинции Хайнань, при этом законодательство Китая допускает открытие зарубежных филиалов только в особых экономических зонах.

Наталья Жирнова