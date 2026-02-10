В ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане начали работу четыре резидента

Объем инвестиций в их проекты превысит 7 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Четыре резидента начали реализацию проектов на территории новой особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Об этом на заседании коллегии Министерства экономики сообщил руководитель ведомства — вице-премьер РТ Мидхат Шагиахметов.

ОЭЗ «Зеленая долина» была создана в Заинском районе в прошлом году при поддержке правительства России и специализируется на развитии биотехнологий. Общий объем инвестиций в проекты четырех резидентов превысит 7 млрд рублей.

Шагиахметов также сообщил, что в 2025 году на территории особых экономических зон Татарстана привлечено 22 новых резидента, объем инвестиций составил более 365 млрд рублей, создано свыше 12,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что реализация одобренных проектов позволит создать 132 новых рабочих места. ООО «АВАНТА ФИТ» планирует построить в ТОР «Набережные Челны» новый фитнес-центр с инвестициями более 153 млн рублей и созданием 47 рабочих мест. ООО «Е-пром» запустит производство зарядных станций для электромобилей на территории ТОР «Зеленодольск» с объемом инвестиций 53 млн рублей и созданием 85 рабочих мест.

Ариана Ранцева