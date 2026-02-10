Песков: РФ выступает за сохранение режима ядерного нераспространения

Москва рассчитывает на ответственное поведение ядерных держав

Фото: Дарья Пинегина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на высказывания Турции о возможной необходимости обладания ядерным оружием. По его словам, Россия рассматривает режим нераспространения ядерного оружия как краеугольный элемент глобальной безопасности.

Песков подчеркнул, что РФ рассчитывает на ответственное поведение ядерных держав, чтобы не допустить новой гонки по распространению ядерного оружия в мире.

Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановления отношений, представитель Кремля отметил, что эти слова импонируют Москве. Он подтвердил наличие контактов с Францией на техническом уровне, которые при наличии политической воли могут достаточно оперативно привести к возобновлению диалога на высшем уровне.

Песков также напомнил, что Москва неоднократно указывала на контрпродуктивность сведения российско-французских отношений к нулю и заявляла, что конфронтация не способствует решению проблем в международных отношениях. Кроме того, он сообщил, что в этот день у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор.

Ранее Песков рассказал о проработке участия РФ в «Совете мира».

Ариана Ранцева