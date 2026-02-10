Белоруссия планирует наладить собственное производство боеприпасов

По словам Александра Лукашенко, к концу текущего года республика должна обеспечить себя необходимыми артиллерийскими снарядами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах создания отечественного производства ходовых боеприпасов. По его словам, к концу текущего года республика должна обеспечить себя необходимыми артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает издание «Белта».

Глава государства напомнил, что ранее было принято решение о строительстве соответствующих производственных мощностей. По его мнению, несмотря на активное развитие ракетного вооружения и беспилотных технологий, традиционные виды вооружений по-прежнему играют ключевую роль в современных конфликтах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лукашенко уделил внимание производству 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и снарядов для систем «Град», отметив их эффективность в текущих военных конфликтах. По мнению главы государства, преимущество традиционного вооружения заключается в возможности накапливать его в больших количествах на складах, в отличие от беспилотных летательных аппаратов, требующих особых условий хранения.

Напомним, что недавно российский «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Наталья Жирнова