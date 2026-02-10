Новости общества

07:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане может составить 27 994 рубля

12:25, 10.02.2026

Проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане может составить 27 994 рубля
Фото: Динар Фатыхов

Документ предусматривает утверждение стоимостной величины минимального потребительского бюджета в регионе за IV квартал 2025 года в размере 27 994 рубля.

Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2025 года» проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее «Реальное время» писало, что минимальный потреббюджет Татарстана на III квартал составил 27,3 тыс. рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также