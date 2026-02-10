Минимальный потребительский бюджет в Татарстане может составить 27 994 рубля
Проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу
Документ предусматривает утверждение стоимостной величины минимального потребительского бюджета в регионе за IV квартал 2025 года в размере 27 994 рубля.
Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2025 года» проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее «Реальное время» писало, что минимальный потреббюджет Татарстана на III квартал составил 27,3 тыс. рублей.
