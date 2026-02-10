У татарстанцев не работает сайт Роскомнадзора
Число жалоб стало расти после новостей о последовательной блокировке Telegram
У татарстанцев не работает сайт Роскомнадзора. Число жалоб на сайте downdetector стало расти после новостей о последовательной блокировке Telegram.
В Татарстане жалобы на сайт составляют 10% от общего объема сообщений. В лидерах — мессенджеры Telegram и Max, который также работает со сбоями 10 февраля.
За час по всей стране на сайт РКН пожаловались более 340 пользователей. Первые жалобы появились в 16:30 мск.
