На строительство корпусов для двух школ в Бугульме выделят 1,6 млрд рублей

Примечательно, что для возведения дополнительных сооружений для школы №6 и лицея №2 понадобятся одинаковые суммы по госконтракту

Фото: Артем Дергунов

На сайте госзакупок появились документы на строительство дополнительных корпусов для средней общеобразовательной школы №6 и лицея №2 в Бугульме.

Оба объекта должны быть сданы в начале декабря 2026 года. Согласно документам, там будет проводиться «выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования».

Примечательно, что для возведения дополнительных сооружений для школы №6 и лицея №2 понадобятся одинаковые суммы по госконтракту — по 801 млн рублей. Общий бюджет составит 1,6 млрд рублей.

Наталья Жирнова