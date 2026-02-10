Стоимость реконструкции здания Казанского ТЮЗа перевалила за 2 млрд

На ремонт двух корпусов на Островского, №10 и №12, выделили 670 млн рублей, ждем обновленный Театр юного зрителя к 2027-му?

Казанский ТЮЗ уже обошелся Татарстану в 2,1 млрд рублей

На работы в казанском ТЮЗе выделили очередную крупную сумму: ремонт двух корпусов на Островского — №10 и №12 — обойдется почти в 670 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале «Госзакупки». В госконтракте дедлайном работ значится 1 декабря.

Открытие отремонтированного здания театра ожидается в 2026—2027 годах — такие сроки озвучивал глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Новое финансирование дополнит средства, выделенные в 2024 году. Напомним, тогда на портале «Госзакупки» был опубликован тендер на капремонт стоимостью 704,4 млн рублей. Позже лимиты увеличили еще на 727 млн (дата окончания работ 1 декабря 2025 года) для проведения реставрации основного здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения.



Как театр будет выглядеть изнутри?

Будущий облик театра определили еще прошлым летом. Архитектор Елена Валеева предложила концепцию интерьера-трансформера. Она описала проект как «чистый лист»: пространство будет меняться вместе со спектаклем, наполняясь новыми деталями, «нарисованными жителями» и разным антуражем. Такая гибкость позволит ТЮЗу каждый раз выглядеть по-новому.

1 / 6 скриншот телеграм-канала архитектора Елены Валеевой

— У нас и сформировалась концепция живого интерьера, в котором живут нарисованные человечки и не только. Каждый раз, приходя в театр, мы будем обнаруживать или новых жителей, или новый антураж, или новых постояльцев. Мы предусматриваем различные приспособления, для того чтобы — в зависимости от спектакля или мероприятия — помещения всегда могли быть оформлены по-разному. Графичный интерьер всегда останется чистым листом для творчества, как в прямом, так и в переносном смысле, — писала она в своем телеграм-канале.

Валеева подчеркнула, что проект реновации бережно относится к традициям театра: некоторые декоративные элементы, такие как рыцарь и аквариум, будут интегрированы в новый интерьер на акцентных позициях. Дополнительно пространство украсят современные инсталляции, включая композицию «открытая клетка» и «красный трон».

О чем мечтали в стенах старого театра?

История реконструкции тянется еще с 2016 года, когда проект представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В 2017 году он лично посетил территорию во время прогулки по историческому центру Казани. Глава республики выразил недовольство недостаточной площадью театра и дал поручение о передаче ему комплекса соседних зданий.

Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева предложила создать на этой территории многофункциональный кластер: детский центр с театральной школой, творческие мастерские, медиакорпус и открытую площадку. Проект также предусматривал учебный центр и камерную гостиницу для участников фестивалей и приглашенных артистов. Спустя восемь лет, в марте 2025-го, соответствующий проект представили Минниханову.

Тендер на разработку проектной документации для ТЮЗа был объявлен еще в 2021 году — тогда его выиграл «Татинвестгражданпроект». Однако к самой реконструкции приступили лишь спустя четыре года. Как сообщало «Реальное время», в театре заменят планшет сцены, установят многоскоростной занавес и поворотный круг, а также обустроят современную погрузочную зону и улучшат шумоизоляцию. Главную люстру уже спустили вниз для реставрации.

В данный момент подрядчик выполняет земляные работы, устройство фундамента и возведение ограждающих конструкций. Параллельно ведется прокладка трубопроводов, монтаж технологического оборудования и отделка фасадов. Проект завершится благоустройством прилегающей территории и пусконаладкой всех инженерных систем.

Пока ТЮЗ ждал реконструкции, актеры театра успели «объездить» всю Казань. Спектакли шли в ДК химиков, ДК «Полимер» и на многих других сценах. В таких «гастролях» были свои преимущества: залы на 500—600 человек позволяли принимать больше зрителей, чем в родном здании. С декабря труппа прекратила свои «скитания» и временно обосновалась на улице Горького, 13, в бывшем здании театра Тинчурина, чей коллектив «съехал» в старое здание театра имени Камала по адресу улица Татарстан, 1.



