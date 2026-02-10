Первые поезда со шротом из Татарстана отправили в Китай

Два состава общим весом 7,4 тыс. тонн вышли со станции Тихорецкая

Горьковская железная дорога отправила первые грузовые поезда со шротом из Татарстана в Китай, сообщила пресс-служба ГЖД.

Два состава по 50 вагонов каждый, общим весом 7,4 тыс. тонн, были отправлены со станции Тихорецкая. После прибытия на станцию Высоцск Октябрьской железной дороги груз будет доставлен в Китай морским транспортом через ключевые порты страны.

Время в пути по маршруту составляет 11 суток. В феврале по этому направлению планируется отправить еще четыре поезда со шротом.

Ранее «Реальное время» писало, что погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 8,9% в январе.

Ариана Ранцева