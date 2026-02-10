Задолженность предприятий Татарстана превысила 1,5 трлн рублей

Темпы роста долгов за год составили 23,7%, просрочка достигла 35,8 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году задолженность предприятий Татарстана по кредитам составила 1,569 трлн рублей, что на 23,7% больше по сравнению с началом года. Объем просроченной задолженности достиг 35,8 млрд рублей, увеличившись на 65,7% к январю 2025 года. Средняя долговая нагрузка предприятий составила 20,9%, сообщили на итоговой коллегии ведомства.

Прибыль татарстанских предприятий в 2025 году выросла на 6,7% и составила 926,6 млрд рублей. Одновременно убытки увеличились в 2,4 раза по сравнению с 2024 годом и достигли 212,9 млрд рублей.

Наиболее высокий уровень долговой нагрузки отмечен в следующих отраслях: производство пищевых продуктов — 45%, химических веществ и продуктов — 35,1%, резиновых и пластмассовых изделий — 14,6%, металлургическое производство — 34,1%, производство автотранспортных средств — 37,7%, оптовая и розничная торговля — 17,3%. Эксперты отмечают снижение финансовой устойчивости предприятий в этих секторах.

Ранее «Реальное время» писало, что приставы Татарстана за год взыскали 22 млрд рублей в пользу граждан и организаций.

Ариана Ранцева