Банк Зенит в лидерах российского сегмента персонального банковского обслуживания

Руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко занял 8-е место в рейтинге топ-менеджеров российского сегмента персонального банковского обслуживания

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко занял 8-е место в ежегодном рейтинге топ-менеджеров российского сегмента персонального банковского обслуживания, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2024 годом. Исследование подготовлено журналом «Банковское обозрение» совместно с аналитическим центром «БизнесДром».

В этом году эксперты сделали особый акцент на роли руководителя — как лидера команды и ключевой фигуры, которой клиенты доверяют управление своим капиталом. Под руководством Александра Руденко в ЗЕНИТ Private Banking была разработана и реализована обновленная стратегия развития — забота для трех поколений семьи клиента с фокусом на долгосрочное сохранение и приумножение капитала. В ноябре 2025 года Александр Руденко подробно рассказал об эволюции направления, его ценностях и стратегических приоритетах в большом интервью.

Также второй год подряд ЗЕНИТ Private Banking входит в топ-9 рейтинга команд в своем сегменте. Эксперты высоко оценили профессионализм команды, стабильные результаты и слаженную работу, стоящую за доверием клиентов.

Комментируя итоги рейтинга, Александр Руденко поблагодарил профессиональное сообщество и оценил работу коллег: «Мы благодарны экспертам за такую высокую оценку нашей работы. Весь год команда усердно трудилась, чтобы успешно решать самые разные задачи клиентов и окружать их заботой и вниманием. Вклад каждого из коллег позволяет нам сохранять высокий уровень профессионализма — не только в финансовых решениях, но и в сопровождении важных жизненных ситуациях клиентов. Благодарю коллектив Банка ЗЕНИТ за поддержку в стремлении нашей команды к высоким результатам и доверие».

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.