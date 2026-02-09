Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян

По словам замглавы Минцифры России Ивана Лебедева, новая система позволит отслеживать количество карт, оформленных на каждого гражданина

Фото: Динар Фатыхов

Банк России подготовит единую информационную систему, содержащую сведения обо всех банковских картах граждан страны. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Создание единой базы направлено на усиление мер по борьбе с мошенничеством в банковской сфере. По словам Лебедева, новая система позволит отслеживать количество карт, оформленных на каждого гражданина, а также информацию о банках-эмитентах.

В настоящее время на рынке отмечается значительное количество кредитных карт с различным статусом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новая база данных поможет оптимизировать настройки системы и обеспечить удобство использования банковских продуктов при сохранении необходимого уровня безопасности. Замглавы Минцифры подчеркнул, что текущая конструкция полностью соответствует как запросам населения, так и государственным задачам в области регулирования банковской сферы.

Напомним, что к январю 2026 года более миллиона татарстанцев стали частными инвесторами.

Наталья Жирнова