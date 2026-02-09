Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян
По словам замглавы Минцифры России Ивана Лебедева, новая система позволит отслеживать количество карт, оформленных на каждого гражданина
Банк России подготовит единую информационную систему, содержащую сведения обо всех банковских картах граждан страны. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
Создание единой базы направлено на усиление мер по борьбе с мошенничеством в банковской сфере. По словам Лебедева, новая система позволит отслеживать количество карт, оформленных на каждого гражданина, а также информацию о банках-эмитентах.
В настоящее время на рынке отмечается значительное количество кредитных карт с различным статусом.
Новая база данных поможет оптимизировать настройки системы и обеспечить удобство использования банковских продуктов при сохранении необходимого уровня безопасности. Замглавы Минцифры подчеркнул, что текущая конструкция полностью соответствует как запросам населения, так и государственным задачам в области регулирования банковской сферы.
Напомним, что к январю 2026 года более миллиона татарстанцев стали частными инвесторами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».