ВРП Татарстана превысил 5,7 трлн рублей по итогам 2025 года

Темп роста экономики республики составил 102,9%, сообщил министр экономики РТ

Фото: Динар Фатыхов

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2025 года превысил 5 трлн 730 млрд рублей при темпе роста 102,9%. Об этом сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, основной вклад в рост экономики обеспечили обрабатывающие производства, прежде всего предприятия нефтехимической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, а также резиденты особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития. Их доля в общем объеме промышленного производства республики составила более 20%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рост экономики также связан с увеличением объемов сельскохозяйственной продукции и умеренной потребительской активностью на фоне сокращения потребительского кредитования, роста доходов населения и увеличения туристического потока.

Кроме того, значимый вклад в развитие отраслей внесли предприятия малого и среднего бизнеса, инвестиционная активность компаний, а также реализация государственных программ и национальных проектов. С учетом этих факторов объемы строительных работ в республике сохранены на уровне прошлого года.

Ранее «Реальное время» писало, что аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год до 5,3%.



Ариана Ранцева