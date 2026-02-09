Жительница Нижнекамска потеряла 3,6 миллиона рублей на «инвестициях» в криптовалюту

Афера началась в мае 2024 года, когда женщина познакомилась с мужчиной, представившимся опытным инвестором

В Нижнекамске возбуждили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 37-летняя местная жительница лишилась 3,6 миллиона рублей, доверившись лже-инвестору из мессенджера, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Афера началась в мае 2024 года, когда женщина познакомилась с мужчиной, представившимся опытным инвестором. После нескольких недель общения он убедил ее вложить деньги в криптовалютную торговлю. После продажи недвижимости женщина перевела средства на указанные злоумышленником биржи.

Мошенник демонстрировал рост виртуального дохода, что убедило женщину инвестировать дополнительные суммы. Афера завершилась, когда доступ к деньгам заблокировали под предлогом «проверки». Для разблокировки потребовали внести еще одну крупную сумму.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Напомним, что более трети россиян уверены в защите своих сбережений от мошенников.

Наталья Жирнова