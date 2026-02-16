Прокурор Татарстана Суяргулов потребовал проверить УК ПЖКХ из-за жалоб жителей

Ранее уже лишили одну УК лицензии

На фоне множества жалоб и сообщений в соцсетях прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил проверить работу коммунальных служб и управляющих компаний, которые отвечают за уборку снега. Так, прокурору Казани поручили проверить работу регионального оператора ООО «УК ПЖКХ» «на предмет неисполнения обязанностей по вывозу твердых коммунальных отходов».

— Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки, — приводит слова Суяргулова пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что недавно уже лишили лицензии УК Челнов за некоторые нарушения.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин также раскритиковал уборку снега с крыш в городе.

Никита Егоров