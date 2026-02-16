В Авиастроительном районе Казани ряд домов остались без холодной воды из-за аварии
В Авиастроительном районе столицы Татарстана частично отключили холодную воду из-за аварии, которая произошла на водопроводе. Об этом сообщила районная администрация.
Ограничения коснулись домов на улицах Вересаева, Камчатской, Лянгузова, Петра Баранова, Пржевальского, Промышленной, Сахалинской, Сухорецкой, Ударной и Циолковского.
Воду включат, как только устранят аварию.
Ранее сообщалось, что в ряде домов Советского района Казани отключат воду.
