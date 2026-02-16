Новости общества

В Авиастроительном районе Казани ряд домов остались без холодной воды из-за аварии

13:21, 16.02.2026

Воду включат, как только устранят аварию

В Авиастроительном районе Казани ряд домов остались без холодной воды из-за аварии
Фото: Реальное время

В Авиастроительном районе столицы Татарстана частично отключили холодную воду из-за аварии, которая произошла на водопроводе. Об этом сообщила районная администрация.

Ограничения коснулись домов на улицах Вересаева, Камчатской, Лянгузова, Петра Баранова, Пржевальского, Промышленной, Сахалинской, Сухорецкой, Ударной и Циолковского.

Воду включат, как только устранят аварию.

Ранее сообщалось, что в ряде домов Советского района Казани отключат воду.

Никита Егоров

