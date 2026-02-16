В Казани выпустят новый чак-чак по нормам ГОСТа

Маркированный чак-чак может появиться в Татарстане к апрелю

Казанский Булочно-кондитерский комбинат (БКК) готовится представить новый чак-чак — его решили разработать после выхода ГОСТа на татарское национальное блюдо. Об этом рассказала «Реальному времени» директор по производству Альбина Валиуллина.

— Мы сами собираемся, конечно, под этот ГОСТ произвести новый продукт, новый чак-чак. Для нас это интересно, мы рады, что новый нормативный документ вышел. Наверное, это давно нужно было сделать, тем более учитывая, что к ГОСТу у потребителя больше доверия. Продукт именно под соответствие этого ГОСТа уже разработан, — сообщила она.

По ее словам, новый чак-чак не будет отличаться от продукции комбината кардинально. ГОСТ не вводит новые требования к рецептуре. «И по сырьевой составляющей, и по остальным показателям в принципе все то же самое», — говорит эксперт. Однако в ГОСТе уточнены физико-химические показатели: прописаны массовая доля влаги и жира на сухое вещество. Соответственно, для получения маркировки предстоит провести дополнительный анализ.

Сейчас БКК предстоит пройти необходимые экспертизы, получить сопроводительную документацию и определиться с названием нового продукта.

— Думаю, к апрелю — маю мы закончим эту работу, — поделилась Альбина Валиуллина.

