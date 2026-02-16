Из Казани в Санкт-Петербург поездами перевезли 5,7 тыс. пассажиров в январе

За год этот показатель не изменился

Фото: Максим Платонов

Поездом по маршруту Казань — Санкт-Петербург перевезли 5,7 тыс. человек в январе 2026 года. За год этот показатель не изменился, сообщили в пресс-службе ГЖД.

— Поездами дальнего следования из Нижнего Новгорода в культурную столицу страны в январе перевезены 11,4 тыс. пассажиров. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между городами курсируют шесть прямых и транзитных составов,— добавили в пресс-службе.

Из Кирова в данном направлении отправились 7,7 тыс. человек (+12,5%). Между городом на Вятке и Санкт-Петербургом курсируют семь прямых и транзитных составов, а из Ижевска в этом направлении отправились 2,9 тыс. пассажиров (+17,8 %). Между городами курсирует один состав.

Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых восемь областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), шесть республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.

Никита Егоров