«Метроэлектротранс» в 2025-м сэкономил 371 млн рублей на системе оплаты «без кондуктора»

Сэкономленные деньги направили на увеличение зарплат сотрудников предприятия

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2025 году сэкономили 371 млн рублей благодаря отказу от кондукторов в трамваях и троллейбусах. Такие цифры озвучил на «деловом понедельнике» глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков. Причем за год данная сумма увеличилась на 65% (было 224 млн).

— В Казани в 2025 году пассажиропоток на наземном и подземном электротранспорте вырос до 81,3 млн пассажиров. Это на 1% больше, чем годом ранее. Доля электротранспорта в транспортной системе города постепенно продолжает расти и составляет уже 36,4%, что почти на 10% выше в сравнении с 2019 годом, — сказал он.

Абдулхаков подчеркнул, что сэкономленные деньги направили на повышение зарплат сотрудникам МУП, ремонт и улучшение инфраструктуры предприятия.

По его словам, на сегодняшний день трамвайные пути сильно изношены. Из 138 км 74 км имеют износ, превышающий норматив, а 20 км путей уложили в 70-х годах двадцатого века. Их срок эксплуатации уже превышен в два раза. Всего на капремонт путей, кабельного и энергохозяйства требуется 9 млрд рублей.

Никита Егоров