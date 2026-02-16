Песков: меры из-за нападений в школах и техникумах уже приняты

В Кремле заявили, что профильные ведомства действуют в рамках ранее данных поручений

Все необходимые меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных новых поручениях Владимира Путина в адрес Министерства просвещения России и Министерства внутренних дел России, пишет ТАСС.

— Ранее они неоднократно давались, — сказал представитель Кремля.

По его словам, МВД и другие службы самостоятельно принимают необходимые меры, а все соответствующие инструкции уже изданы и доведены до адресатов.

За последнее время в России произошло несколько инцидентов в образовательных учреждениях. Так, 22 января учащийся 7-го класса взорвал три петарды и напал на работницу лицея в Нижнекамске. Утром 3 февраля девятиклассник совершил нападение в гимназии №16 в Уфе. 4 февраля восьмиклассница в Красноярске принесла в школу банки с горючими жидкостями, бросила горящую тряпку в один из кабинетов и несколько раз ударила детей предметом, похожим на молоток.

11 февраля в техникуме в Анапе один из учащихся устроил стрельбу: был убит охранник, еще два человека пострадали.

Ариана Ранцева