В Казани у Московского рынка выкупят ларьки

Позже территорию благоустроят и вернут жителям

Фото: Радиф Кашапов

Из бюджета Татарстана выделили деньги, чтобы выкупить по рыночной стоимости коммерческую недвижимость у Московского рынка в Казани и благоустроить территорию. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр столицы республики Ильсур Метшин. Речь идет о ларьках, павильонах и кафе, появившихся на рынке в 1990-е годы.

— Принято решение о комплексном развитии территории вокруг рынка. Это требует времени, но в обозримом будущем мы благоустроим эту территорию и вернем ее жителям, — сказал градоначальник.

Напомним, что Московский рынок открыли в 2025 году. До этого его дважды реконструировали.

Также на утреннем совещании мэр Казани раскритиковал глав районов за плохую уборку снега с крыш, а прокурор Татарстана Альберт Суяргулов решил лично вмешаться в ситуацию со снежным и мусорным коллапсом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров