«Никогда таких денег не видели»: Магдеев озвучил бюджет на благоустройство дворов Челнов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Набережных Челнах за шесть лет благоустроили 572 двора. Все работы проделали в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». На благоустройство ушло 10,2 млрд рублей, сказал мэр автограда Наиль Магдеев на заседании горсовета.

— Уважаемые главы районов, можно за это и похлопать. Никогда мы таких денег не видели! <…> Сегодня я ставлю задачу: максимально сохранить в достойном состоянии отремонтированные дворы, — сказал градоначальник.

В 2025 году в Челнах обновили 79 дворов. На работы выделяли 2,3 млрд рублей. Также в городе за прошлый год ввели 290,4 тыс. «квадратов» жилья — 26 многоквартирных домов.

В 2026-м в Челнах благоустроят 68 дворов.

Никита Егоров