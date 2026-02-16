Новости общества

Казань откажется от жетонов в метро, но получит оплату по QR-коду

11:27, 16.02.2026

Ежегодно туристы увозят из Казани жетоны на сумму около 7 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Мэр города Ильсур Метшин объявил об отказе от традиционных жетонов. В текущем году в казанском метро появится интернет даже в тоннелях, а также будет внедрена система оплаты по QR‑коду. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

Глава города подчеркнул, что решение не является просто следованием трендам. Одной из ключевых причин отказа от жетонов стала существенная финансовая утечка: ежегодно туристы увозят из Казани жетоны на сумму около 7 млн рублей. Кроме того, недавно служба безопасности метрополитена совместно с МВД республики пресекла деятельность мошенников, причастных к незаконным операциям с жетонами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анонс перехода на цифровые способы оплаты прозвучал на фоне уже достигнутых успехов в оптимизации работы метро. Ранее город внедрил бескондукторную систему, которая позволила сократить штатную численность предприятия. За год экономия фонда оплаты труда кондукторов составила 371 млн рублей.

Рената Валеева

Общество Татарстан

