Telegram за день заблокировал больше 200 тыс. групп и каналов

С 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг»

Фото: Артем Дергунов

Мессенджер Telegram в воскресенье, 15 февраля, заблокировал 235 тыс. групп и каналов. Это максимальный показатель с 23 января, когда в «телеге» заблокировали 300,8 тыс. каналов, следует из статистики мессенджера.

С начала текущего года в мессенджере заблокировали 7,2 млн групп и каналов. Причем из этого числа более 27 тыс. сообществ были «связаны с терроризмом».

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024-го в данную проверку добавили инструменты модерации с искусственным интеллектом.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти пытаются через блокировку мессенджера заставить россиян перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.

Никита Егоров