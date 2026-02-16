Telegram за день заблокировал больше 200 тыс. групп и каналов
С 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг»
Мессенджер Telegram в воскресенье, 15 февраля, заблокировал 235 тыс. групп и каналов. Это максимальный показатель с 23 января, когда в «телеге» заблокировали 300,8 тыс. каналов, следует из статистики мессенджера.
С начала текущего года в мессенджере заблокировали 7,2 млн групп и каналов. Причем из этого числа более 27 тыс. сообществ были «связаны с терроризмом».
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024-го в данную проверку добавили инструменты модерации с искусственным интеллектом.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти пытаются через блокировку мессенджера заставить россиян перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.
